В аэропорту "Одесса" разоблачили командира авиалайнера, который занимался контрабандой попугаев

В международном аэропорту «Одесса» пограничники и таможенники 2 июня выявили экзотическую контрабанду - клетку с 7 попугаями, которую пытался провезти командир авиалайнера, прибывшего из Турции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

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«В ходе осмотра самолета, который прилетел в Одессу из Турции, пограничники совместно с представителями таможни ГФС выявили большую клетку с 7 попугаями. Какие-либо сопроводительные документы на этот «пернатый груз» отсутствовали», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, этот груз принадлежал командиру самолета.

«По его словам, он пытался ввести их на территорию Украины с целью дальнейшей перепродажи», - уточнили в ГПСУ.

Птиц передали представителям фискальной службы, а на капитана воздушного судна составлены процессуальные документы, которые будут направлены в соответствующие инстанции для принятия мер реагирования, добавили в пресс-службе ведомства.