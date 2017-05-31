В Австралии поймали рыбу без глаз, которая считалась уже вымершей

Австралийские биологи выловили у побережья континента считавшуюся вымершей рыбу без глаз, чей рот расположен в нижней части туловища. Последний раз необычное создание попадалось на глаза исследователям в 1870-х годах в Коралловом море близ Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Sun.

Рыба была выловлена на глубине около 4 км. Ученые предполагают, что зачатки глаз у "монстра" находятся под тканями кожи. По словам биологов, пока сложно сказать, к какому виду относится практически не изученный обитатель океанических глубин.

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Помимо удивительной рыбы, австралийские исследователи обнаружили в водах близ побережья северной Тасмании еще несколько существ, ранее неизвестных науке. Среди них – рыбы, которые умеют стоять на дне на трех плавниках, рыбы со светочувствительными пластинами, а также различные крабы и морские черви.