У пары Ромео и Джульетты на Лебедином озере в Каменец-Подольском появилось потомство (видео)

На Лебедином озере вылупилось 6 маленьких лебедей.

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Отношения между их родителями, парой Ромео и Джульеттой, развивались на глазах горожан и туристов не менее пяти лет.

В их честь там назвали небольшой водоем, на который поселили когда-то привезенных пернатых. Новоиспеченный папа постоянно плавает вокруг домика, охраняя семью.