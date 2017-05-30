У пары Ромео и Джульетты на Лебедином озере в Каменец-Подольском появилось потомство (видео)
19:12, 30 мая 2017Спасение видов
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Отношения между их родителями, парой птиц, развивались на глазах горожан и туристов не менее пяти лет.
В семье лебедей в Каменец-Подольском появилось пополнение / скриншот
На Лебедином озере вылупилось 6 маленьких лебедей.
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Отношения между их родителями, парой Ромео и Джульеттой, развивались на глазах горожан и туристов не менее пяти лет.
В их честь там назвали небольшой водоем, на который поселили когда-то привезенных пернатых. Новоиспеченный папа постоянно плавает вокруг домика, охраняя семью.
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