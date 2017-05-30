У пары Ромео и Джульетты на Лебедином озере в Каменец-Подольском появилось потомство (видео)

19:12, 30 мая 2017
Спасение видов
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Отношения между их родителями, парой птиц, развивались на глазах горожан и туристов не менее пяти лет. 

В семье лебедей в Каменец-Подольском появилось пополнение /

На Лебедином озере вылупилось 6 маленьких лебедей.

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Отношения между их родителями, парой Ромео и Джульеттой, развивались на глазах горожан и туристов не менее пяти лет.

В их честь там назвали небольшой водоем, на который поселили когда-то привезенных пернатых. Новоиспеченный папа постоянно плавает вокруг домика, охраняя семью.

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