В Дании защитники китов надругались над Русалочкой (фото)

Неизвестные облили красной краской знаменитую статую Русалочки, установленную в порту Копенгагена, передает Newsru.com.

Статуя подверглась надругательству со стороны защитников животных, выступающих против забоя гринд в районе Фарерских островов.

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На земле рядом со статуей красной краской написали фразу: "Дания, защити китов на Фарерских островах".

На Фарерских островах с давних пор практикуется промысел забоя гринд. Их загоняют к берегу и убивают при помощи гарпунов и китобойных ножей. Защитники прав животных многие годы пытаются бороться с этим.

Бронзовая статуя Русалочки давно превратилась в символ не только Копенгагена, но и всей Дании. Фигуру героини сказки Ганса Христиана Андерсена 1,25 м высотой и весом около 175 кг изваял в 1913 году скульптор Эдвард Эриксен.

Памятник неоднократно подвергался надругательству начиная с середины 1960-х годов. Так, в 1964 году была похищена голова статуи. В 1984 году Русалочке отпилили руку. В 1998-м фигуре снова отрезали голову. Затем фрагмент был обнаружен и скульптуру восстановили. В 2003 году Русалочку сбросили в воду с постамента. В 2007-м неизвестные выкрасили голову и левую руку статуи в красный цвет.