В США охотник поймал лягушку-быка ростом с человека (фото)

Охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку. Он утверждает, что ее вес - 13 фунтов (5,9 кг - УНИАН.). Об этом Охотничья ассоциация Южного Техаса сообщила на своей странице в Facebook.

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"Маркус Ранджел хотел поделиться огромной лягушкой-быком, которую поймал вчера в одном из наших прудов в Южном техасском ранчо", - говорится в сообщении.

Лягушка-бык — один из самых крупных видов в семействе настоящие лягушки. В длину достигает 15—25 см (в среднем около 17—20 см), длина задних ног также может достигать 25 см, вес взрослых особей — около 450 г, отдельные экземпляры достигают 600 г.