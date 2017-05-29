В Эквадоре обнаружили новый вид прозрачных лягушек

Ученые обнаружили в Эквадоре новый вид лягушек, принадлежащий к семейству Centrolenidae, их называют "стеклянными лягушками". Описание вида опубликовано в журнале ZooKeys, а кратко его излагает Naked Science. Эти земноводные отличаются прозрачной кожей на брюшке. Сквозь нее видны внутренние органы, в том числе печень и желудочно-кишечный тракт.

Читайте такжеОчень приятно, Трамп: президент США в Китае хотел поздороваться с охранником (видео) Новый вид назвали Hyalinobatrachium yaku - в переводе с языка кичуа yaku означает "вода". Лягушки распространены в Центральной и Южной Америке, от Мексики до Аргентины.

По словам ученых, потоки воды, а именно небольшие реки с медленным течением, играют ключевую роль в размножении этих лягушек.

"Исследование митохондриальной ДНК лягушек показало, что новый вид генетически близок к нескольким известным видам стеклянных лягушек. Наиболее близкий из них — Hyalinobatrachium pellucidum. Однако у нового вида есть характерное отличие — темные точки в средней части спины. От других стеклянных лягушек вид отличают несколько черт. Зеленые точки на голове и спине у них темнее, чем у других видов. Прозрачная кожа на груди и брюшке позволяет рассмотреть не только почки и мочевой пузырь, но и перикард — наружную оболочку сердца. Область печени и желудочно-кишечного тракта, наоборот, "закрыты" светоотражающими клетками, иридофорами", - сообщает издание.

Тело у амфибий небольшое, около 2 см, при этом другие стеклянные лягушки могут достигать 7,5 см в длину.

Самцы этого вида привлекают внимание самок особыми тональными сигналами, сидя на листьях, нависающих над потоками воды. При этом ученые установили, что лягушки из разных популяций выбирают растения, находящиеся на разной высоте. В одной из исследованных популяций лягушки не поднимались выше полутора метров над водой, а в другой — могли забраться на высоту шести метров.

Ученые подчеркивают, что загрязнение рек региона крайне опасно для всех видов стеклянных лягушек.