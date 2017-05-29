На Днепропетровщине завелись пауки-птицееды

В Днепропетровской области обнаружены близкие родственники австралийского буйного паука – степные атипусы. Их размеры, правда, уступают тропическим птицеедам, но укусы также весьма болезненны.

Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и экологии ДНУ Виктор Бригадиренко, передает Днепр вечерний.

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"Размеры наших птицеедов около двух сантиметров, а их укусы, должно быть, болезненны. Ведь они - ближайшие родственники опаснейшего австралийского буйного паука. Они чрезвычайно редкие. Обитают на степных участках практически по всей территории области. Чаще можно видеть самцов, поскольку те путешествуют, а вот самки вечно пребывают в засаде, охотясь на насекомых в вертикальных паутинных футлярах",- отметил Бригадиренко.

Ранее зоологи из Базельского университета в Швейцарии и Лундского университета в Швеции выяснили, что пауки убивают сотни миллионов насекомых и других мелких животных в год. Общий вес их жертв составляет 400-800 миллионов тонн.