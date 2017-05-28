В Одесской области десятки дельфинов погибли в сетях браконьеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Килийского райсовета Павел Бойченко Facebook.

Он разместил фотографии погибших дельфинов, выброшенных на берег Черного моря.

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«Это дельфины, погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых. В сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов», - заявил Бойченко. Он уточняет, что трупы обнаружены в районе пгт Вилково и села Приморское.

Бойченко подчеркивает, что происходящее – преступление, и считает, что и браконьеры и те, кто «крышует этот беспредел», должны быть наказаны.

Он также заявил, что в понедельник, 29 мая, по фактам этих преступлений направит соответствующие документы, обращения, запросы в прокуратуру и полицию.