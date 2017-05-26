В Испании собрали 170 тысяч подписей против убийства коровы

Более 170 тысяч подписей собрала петиция в защиту живущей в испанской автономной области Каталония коровы по кличке Маргарита, которая решением властей должна быть убита из-за отсутствия у нее необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Корова в течение четырех лет живет на ферме в муниципалитете Тортоса в провинции Таррагона неподалеку от Барселоны. Животное хозяину фермы подарил друг, необходимых документов о регистрации и ветеринарной проверке у него нет. О том, что Маргарита живет на ферме нелегально, властям сообщила соседка фермера.

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Согласно законам ЕС, любое животное должно быть зарегистрировано и получить необходимые заключения от ветеринаров. В противном случае хозяин должен заплатить три тысячи евро штрафа и избавиться от животного. Забой Маргариты был назначен на пятницу.

Сотрудники питомника El Hogar ProVegan 16 мая разместили на онлайн-платформе Change.org петицию с требованием помиловать животное. К настоящему моменту она собрала более 177 тысяч подписей.

Маргарита была направлена в питомник, что также вызвало недовольство департамента сельского хозяйства правительства Каталонии, сотрудники которого пытались договориться с владельцем коровы и найти решение проблемы. Передача коровы, по мнению властей, еще больше осложняет ситуацию.

В петиции под названием "Не допустим смерти Маргариты" защитники животных требуют не убивать корову и дать ей возможность оставаться до конца жизни в заповеднике. Сотрудники питомника готовы оформить все необходимые документы.

"Существует закон в ЕС, где говорится, что "весь не идентифицированный скот подлежит уничтожению", но Маргарита никогда не была и никогда не будет использована как скот. Это не животное, которое используется, это домашний питомец", - говорится в петиции.

Сотрудники питомника передали петицию властям Каталонии, а также провели акцию в защиту Маргариты, которая собрала около 300 человек. О ситуации с коровой написали ведущие испанские СМИ.

Ранее в Британии спасли упавшую с утеса и уплывшую беременную корову.