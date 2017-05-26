"Заклинатель оленей": в США полицейский спас крохотную зверушку (фото, видео)
Животное уже отпустили в ближайший лес.
В Нью-Джерси полицейский Том Майек вытащил из дождевой канализации крошечного оленя. Он прибыл на место происшествия после получения вызова от местных жителей, передает Mirror.
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Сняв часть решетки, которая прикрывала канализацию, Майек вытащил испуганного олененка, а затем отпустил его в ближайший лес.
В местной полиции говорят, что это уже третий спасенный олень на счету их сотрудника. В комментариях под постом правоохранителей в Facebook Майека назвали мужчиной "с прекрасной душой", а сам он себя окрестил "заклинателем оленей".
Как сообщал УНИАН, ранее береговая охрана США спасла жизнь беременной самки ламантина.