Праздник в холостяцком доме: альпака из киевского зоопарка получил сразу трех невест (фото)

Одинокий самец альпаки из Киевского зоопарка получил сразу трех невест. Об этом сообщили в столичном зоопарке на своей странице в Facebook.

"Наш чорнобрывый парень-альпака давно мечтал о женском обществе. Но он даже и во сне не мог представить, что на помолвку приедут аж три рыжих красавицы! "Девушки" быстро нашли общий язык с нашим Аль Пачино, и теперь в зоопарке создалась новая счастливая семья", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевском зоопарке зоологи вывели четырех птенцов редких черных аистов.