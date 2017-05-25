Праздник в холостяцком доме: альпака из киевского зоопарка получил сразу трех невест (фото)
13:19, 25 мая 2017Спасение видов
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В столичном зоопарке рассказывают, что самец-альпака быстро нашел общий язык со своими новыми подругами.
Одинокий самец альпаки из Киевского зоопарка получил сразу трех невест. Об этом сообщили в столичном зоопарке на своей странице в Facebook.
"Наш чорнобрывый парень-альпака давно мечтал о женском обществе. Но он даже и во сне не мог представить, что на помолвку приедут аж три рыжих красавицы! "Девушки" быстро нашли общий язык с нашим Аль Пачино, и теперь в зоопарке создалась новая счастливая семья", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киевском зоопарке зоологи вывели четырех птенцов редких черных аистов.
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