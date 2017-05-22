У побережья Калифорнии спасли горбатого кита, застрявшего в гавани (видео)

11-метровый горбатый кит заплыл в гавань калифорнийского города Вентура и не нашёл обратную дорогу в океан. Добровольцы и сотрудники береговой охраны вызволяли животное на протяжении ночи, сообщает abc7.

Патруль береговой охраны заметил кита, который плавал возле пришвартованных лодок на глазах у жителей. Кроме того, кит врезался в судно, стоявшее в доках, а также едва не попал под винты.

«Это было душераздирающе. Я имею в виду, что мы увидели животное в беде и не были в состоянии помочь ему и сделать что-то значимое», — заявил владелец городского порта Джон Хиггинс.

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На протяжении нескольких часов сотрудники береговой охраны и добровольцы безуспешно пытались выманить кита обратно в океан. Они использовали гидрофон с записанными звуками. Таким образом, кит сумел найти выход из гавани.

Несмотря на внушительные размеры, эксперты полагают, что заблудившийся кит находится в подростковом возрасте.

Ранее сообщалось, что три кита выбросились на берег на востоке Англии.