У побережья Калифорнии спасли горбатого кита, застрявшего в гавани (видео)
11-метровый горбатый кит заплыл в гавань калифорнийского города Вентура и не нашёл обратную дорогу в океан.
11-метровый горбатый кит заплыл в гавань калифорнийского города Вентура и не нашёл обратную дорогу в океан. Добровольцы и сотрудники береговой охраны вызволяли животное на протяжении ночи, сообщает abc7.
Патруль береговой охраны заметил кита, который плавал возле пришвартованных лодок на глазах у жителей. Кроме того, кит врезался в судно, стоявшее в доках, а также едва не попал под винты.
«Это было душераздирающе. Я имею в виду, что мы увидели животное в беде и не были в состоянии помочь ему и сделать что-то значимое», — заявил владелец городского порта Джон Хиггинс.
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На протяжении нескольких часов сотрудники береговой охраны и добровольцы безуспешно пытались выманить кита обратно в океан. Они использовали гидрофон с записанными звуками. Таким образом, кит сумел найти выход из гавани.
Несмотря на внушительные размеры, эксперты полагают, что заблудившийся кит находится в подростковом возрасте.
Ранее сообщалось, что три кита выбросились на берег на востоке Англии.