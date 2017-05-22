Три кита выбросились на берег на востоке Англии (фото)

На востоке Англии на местные пляжи выбросились сразу три кита, пишет Би-Би-Си.

Пляж к югу от города Феликстоу в графстве Суффолк был закрыт для посетителей, после того как там было обнаружено девятиметровое тело самки.

Читайте такжеНа побережье Франции выбросилась семья из десяти китов

До того, в устье реки Ор, также неподалеку от Феликстоу, было найдено тело детеныша кита-полосатика.

Еще один мертвый кит был обнаружен в прибрежных водах у Харвича, в графстве Эссекс. Местные специалисты полагают, что все три кита были из одной стаи.

Читайте такжеУченые: глобальное потепление изменило систему жизни в океане, что чревато для людей

По их словам, на местных пляжах нередко находят мертвых дельфинов, но киты обычно не выбрасываются тут на берег.

Местные власти связались с компанией, которая может очистить пляж от китовых останков.

Читайте такжеОбама создает крупнейший в мире морской заповедник возле Гавайских островов

Изначально предполагалось отбуксировать тушу кита в море с тем, чтобы "природа сделала свое дело", но, так как это могло бы представить опасность для судоходства, этот план был отменен.

Как сообщал УНИАН ранее, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 китов пилотов. Около 70% выбросившихся на берег китов погибли до прибытия спасателей. Произошедшее стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений.