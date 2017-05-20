Из-за таяния вечной мерзлоты произошло подтопление в "хранилище судного дня"
22:59, 20 мая 2017Спасение видов
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Всемирное хранилище семян было построено в 2008 году.
Семена в результате подтопления не повреждены / фото cikavosti.com
В Норвегии на острове Шпицбергене начала таять вечная мерзлота, в результате чего было подтоплено Всемирное хранилище семян, которое называют "хранилищем судного дня" сообщает Engadget.
Издание отмечает, что семена в результате подтопления не были поврежденно. Всемирное хранилище семян было построено в 2008 с целью создания запаса семян со всего мира на случай глобальной катастрофы.
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Хранилище находится на высоте 130 метров над уровнем моря: предполагалось, что это убережет здание от подтопления, цунами или повышения уровня моря.
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