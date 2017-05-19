"Дядюшка жир": в Таиланде ветеринары спасают перекормленную туристами макаку (фото)

Во многих регионах Таиланда дикие обезьяны могут свободно прогуливаться, развлекая туристов, которые с ними играют и время от времени подкармливают. В прошлом месяце в местных соцсетях появились фотографии крайне ожиревшей макаки, которую тут же прозвали "Дядюшка жир". Тогда же ее заметили и местные зоозащитники. Как пишет The Guardian, животное пришлось отловить и посадить на жесткую диету – фастфуд и газировка, которой обезьянку подкармливали туристы, вызвали у нее сильное ожирение, угрожавшее жизни.

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Если нормальный вес такой макаки составляет 9 килограмм, то "Дядюшка жир" весил 23.

При этом поймать его было непросто – оказалось, что толстый макак – вожак стаи, и ветеринарам пришлось отбиваться палками от его "подчиненных", которые тоже приносили ему еду.

"После того, как "Дядюшка жир" определенное время кушал то, чем его подкармливали туристы, он набрал жировую массу, превратившуюся во что-то вроде доброкачественной опухоли. Сейчас он в критическом состоянии - существует высокий риск заболеваний сердца и диабета", - рассказывает ветеринар.

Обезьяну посадили на строжайшую диету и надеются вернуть его в дикую природу спустя несколько месяцев. Тайские ветеринары призывают туристов не кормить диких обезьян нездоровой пищей, которую едят сами.