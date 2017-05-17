В мексиканском зоопарке показали редких белых тигрят (фоторепортаж)

В зоопарке Сан-Хорге мексиканского города Хуарес показали двух новорожденных сибирских белых тигрят. Малыши, появившиеся на свет совсем недавно, постоянно находились рядом со своей матерью.

Отметим, что белые тигры являются довольно редкими животными и в дикой природе их почти не бывает, главным образом из-за действий браконьеров, для которых шкура такого тигра является ценным трофеем. Поэтому сейчас они преимущественно содержатся в зоопарках. При этом они не считаются альбиносами, так как отсутствует у них только коричневый пигмент, тогда как темные полосы сохраняются. К тому же у белых тигров голубые глаза, тогда как у альбиносов - красные.

Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде нашли новую популяцию тигров.