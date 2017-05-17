Дельфин, который заплыл в реку Ингул, смог вернусь обратно в море (видео)

Однако рыбоохрана на всякий случай продолжает дежурство в акватории. Спасательная операция в Николаеве продолжалась три дня, ведь в пресной воде дельфин долго бы не прожил.

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Чтобы выловить дельфина нужны были специальные сетки, которых в городе нет, поэтому спасение длилось так долго. А в пресной воде животное долго не прожило бы .

Дельфина удалось вывести из акватории только со второго раза.

Как сообщал УНИАН, недавно в Крыму зафиксировали самый массовый за последние годы случай гибели дельфинов.