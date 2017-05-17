Новозеландские пингвины вымрут к 2060 году - экологи

Знаменитые новозеландские желтоглазые пингвины, самые редчайшие представители семейства пингвиновых, могут полностью исчезнуть к 2060 году, если температура вод мирового океана будет продолжать расти с той же скоростью, что и сегодня, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

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"Если учитывать типичные шансы на выживание взрослых особей, которые были зафиксированы в 2015 году, то наши модели показывают, что желтоглазые пингвины вымрут в Новой Зеландии примерно через 25 лет. Любые крупные потери в их численности сегодня и в ближайшем будущем будут только приближать эту дату", — заявил Стефан Майер (Stefan Mayer) из университета Отаго (Новая Зеландия).

Желтоглазые пингвины (Megadyptes antipodes) являются одними из самых северных и редких видов этих водоплавающих птиц, пишет РИА "Новости".

Они являются прямыми потомками древних гигантских пингвинов высотой в два метра или их близких родичей, живших на Новой Зеландии и на побережье Южной Америки около 15 миллионов лет назад. По этой причине их анатомия, манера поведения и стратегии размножения заметно отличаются от того, как ведут себя другие пингвины.