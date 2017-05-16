Калифорнийская морская свинья оказалась на грани вымирания

Популяция калифорнийской морской свиньи, редкого вида млекопитающих, обитающих только в Калифорнийском заливе, за последние шесть лет сократилась на 90%. Как передает Би-Би-Си, сейчас в природе осталось всего 30 особей, утверждают биологи.

Калифорнийскую морскую свинью редко можно наблюдать в природе. Калифорнийская морская свинья неуловима, она избегает любых лодок или иных плавсредств. На основании имеющихся немногочисленных наблюдений считается, что она неторопливо плавает и кормится.

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Эти темноглазые китообразные часто случайно погибают в жаберных сетях, которые были запрещены в 2015 году. Ученые и зоозащитники требуют продлить этот запрет, срок действия которого истекает в мае.

Жаберные сети, располагаемые в воде вертикально, чтобы ловить рыбу за ее жабры, широко использовались в Персидском заливе, но были запрещены в 2015 году как раз для того, чтобы помочь выжить морским свиньям.

Но рыбаки продолжают использовать эти сети несмотря на запрет в попытке поймать дорогую рыбу тотоаба. Она ценится за свой плавательный пузырь, цена этой рыбы на черном рынке достигает 8500 долларов за килограмм.

Тотоаба широко используется для производства препаратов китайской медицины.

Морские свиньи часто оказываются случайными жертвами охоты на тотоабу. Только в марте и апреле этого года было обнаружено пять мертвых морских свиней, три из которых погибли в жаберных сетях.

Если запрет на сети не будет продлен, морским свиньям грозит полное истребление. В кампании по защите морских свиней принял участие актер Леонардо Ди Каприо.