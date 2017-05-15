В центре Киева убили павлина и повесили его на забор (фото)
16:39, 15 мая 2017Спасение видов
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Сначала убили самку, а теперь - самца.
Убитый в центре Киева павлин / facebook.com/ekaterina.kamenskaya.3
В Киеве неизвестные убили павлина, а его тушку повесили на забор.
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"Пару месяцев назад отравили редких гусей, фазанов, теперь принялись за павлинов. Этот, который на заборе - был совсем ручной, выпрашивал угощения у детей, которые к дому приходили как в бесплатный зоопарк, расправлял свой хвост", - говорится в сообщении соседки владельца птицы Екатерины Каменской на ее странице в Facebook.
По ее словам, самку убили неделю назад, теперь дошла очередь до павлина.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Лукьяновке неизвестные отравили два десятка редких птиц, которых коллекционировал местный дедушка Юрий Руголь.
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