В центре Киева убили павлина и повесили его на забор (фото)

В Киеве неизвестные убили павлина, а его тушку повесили на забор.

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"Пару месяцев назад отравили редких гусей, фазанов, теперь принялись за павлинов. Этот, который на заборе - был совсем ручной, выпрашивал угощения у детей, которые к дому приходили как в бесплатный зоопарк, расправлял свой хвост", - говорится в сообщении соседки владельца птицы Екатерины Каменской на ее странице в Facebook.

По ее словам, самку убили неделю назад, теперь дошла очередь до павлина.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Лукьяновке неизвестные отравили два десятка редких птиц, которых коллекционировал местный дедушка Юрий Руголь.