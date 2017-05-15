В Запорожье спасли косулю, которая застряла в ограждении ДнепроГЭСа (видео)

Беспомощное животное заметили случайные прохожие, которые сначала пытались сами помочь косуле выбраться, но потом позвонили спасателям.

Специалисты предполагают, что на территорию ГЭС косуля попала с Хортицы, говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что после нескольких часов отчаянных попыток выбраться из ловушки животное было совсем обессилено, освободить ее удалось с помощью гидравлического оборудования.

У косули сломаны несколько ребер, самостоятельно передвигаться животное не может, следовательно, его отвезли к ветеринарам в местный зоопарк.

Ранее УНИАН сообщал, что в канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, спасли растолстевшего бобра, который застрял в заборе. Животное пыталось пролезть между прутьями ограды, но ему помешал накопленный в течение зимы жир. Чтобы освободить застрявшего грызуна, сотрудницам службы по контролю за животными пришлось его намыливать.