Ученые разгадали тайну 35-тонного морского существа в Индонезии (фото, видео)

12:32, 13 мая 2017
Спасение видов
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Огромное существо оказалось усатым китом.

Морское существо, найденное в Индонезии, оказалось усатым китом. Исследователи смогли идентифицировать его по горловым складкам и верхней челюсти, передает LiveScience.

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"Чудовищно огромное существо, которое выбросило на берег одного из пляжей Индонезии, вероятно, усатый кит в стадии разложения", - считают эксперты.

Несмотря на причудливый облик, это явно усатый кит, сказал Александр Верт, биолог из Хэмпден-Сиднейского колледжа в Вирджинии. "В океане есть много вещей, о которых мы не знаем, но не в данном случае", - добавил он.

Ранее рыбаки из индонезийской провинции Малуку опубликовали несколько фотографий и видео 15-метрового морского существа. По словам местных жителей, они сначала приняли его за лодку, которую выбросило на берег. По примерным оценкам, существо весит 35 тонн.

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Теги: #Индонезия#морское существо