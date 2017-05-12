В киевском приюте для животных построили 22 вольера и капитально отремонтировали крышу - зам Кличко

В муниципальном приюте для животных, который находится в поселке городского типа Бородянка, построили 22 летних вольера, отремонтировали кровлю и обустроили новую площадку для выгула собак. Об этом во время инспекции работы приюта сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Во время инспекции он проверил выполненные работы и обеспеченность убежища пищевыми продуктами. Так, сейчас запасы составляют около трех тонн мясного фарша и двух тонн круп.

«В приюте построены новые летние вольеры. Один такой вольер рассчитан на размещение четырех взрослых животных. Сейчас установлено 22 единицы, планируем увеличить общее количество до 40. Это связано с тем, что количество животных в приюте увеличивается. Сейчас здесь насчитывается более 300 животных. Кроме того, здесь полностью отремонтирована кровля, создана новая площадка для выгула. Территория приведена в порядок, здесь даже обустроены клумбы, огражденные забором. На все работы городская власть направила 600 тысяч гривень. Значительное количество работ работники коммунальных предприятий выполняли своими силами совместно с активистами и другими неравнодушными гражданами. Мы благодарны каждому, кто приобщается к этой работе», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что несмотря на критическое положение в вопросе содержания бездомных животных в Киеве реорганизованы коммунальные предприятия «Приют для животных», «Центр идентификации животных» и «Шевченковская клиника ветеринарной медицины» путем присоединения к КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

«Работники обновленного предприятия имеют четкие указания от города: обеспечить надлежащие условия содержания животных в приюте, оперативную реакцию службы отлова для спасения собак и прочее. Сейчас мы также работаем над вопросом строительства нового приюта и созданием сайта с базой данных и анкетами животных. Ведь наша главная цель – чтобы животных брали под опеку», – пояснил Пантелеев.