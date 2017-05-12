В Индонезии на берег выбросило 35-тонное морское существо (фото, видео)

Рыбаки из индонезийской провинции Малуку опубликовали несколько фотографий и видео 15-метрового морского существа. По словам местных жителей, они сначала приняли его за лодку, которую выбросило на берег, передает TJ

Рыбаки отметили, что существо похоже на гигантского кальмара или кашалота. Они обратились к местным властям, чтобы тушу убрали с пляжа, потому что она начала разлагаться и окрашивать воду в красный цвет.

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По данным издания news.com.au, группа учёных-океанографов прибыла на место для идентификации морского существа. Они установили, что оно пролежало на берегу около трёх дней, прежде чем на него наткнулись местные жители.

Представитель муниципального управления сельского хозяйства заявил, что, скорее всего, на берег вынесло останки крупной особи ламантины или горбатого кита, которые обитают в этой местности. По примерным оценкам, существо весит 35 тонн.