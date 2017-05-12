Во Франции запретили держать и разводить в неволе дельфинов и касаток

Победа противников дельфинариев во Франции: тамошнее правительство запретило держать и разводить в неволе дельфинов и касаток.

Об этом говорится в сообщении ТСН.

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Исключение сделают лишь специальным правительственным океанариумам, а частным заведениям придется или закрываться, или увеличивать размеры бассейнов в несколько раз. Кроме того, они больше не смогут использовать хлорированную воду, давать дельфинам седативные препараты, чтобы их успокоить, и к минимуму придется ограничить контакт животных с посетителями.

Напомним, в апреле в Киеве более тысячи человек вышли на митинг против использования животных в перевозных и стационарных цирках.