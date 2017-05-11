Прокуратура связывает строительство моста в Крыму с гибелью дельфинов

Строительство Керченского моста с территории оккупированного Крыма к РФ может быть причиной массовой гибели дельфинов в акватории Черного моря.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

По ее словам, правоохранители обратились к экспертам и начали проверку по данному факту.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры АРК, по предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив.

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«Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе.

По факту незаконного строительства прокуратура АРК начала уголовное производстве по ст. 236 УК Украины (нарушение правил экологической безопасности).

Как сообщал УНИАН, в начале мая прокуратура Краснодарского края РФ заявила о гибели 68 дельфинов вблизи Новороссийска в Черном море. В то же время, по данным СМИ, по состоянию на 9 мая у берегов Кубани и оккупированного Крыма погибли более 100 дельфинов.