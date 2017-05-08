В тайваньском аэропорту в багаже у пассажира обнаружили трех редчайших черепах

Таможня международного аэропорта Таоюань на острове Тайвань изъяла у пассажира, прилетевшего из Малайзии, трех крайне редких черепах, общая стоимость которых оценивается почти в 100 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Читайте такжеСамец черепахи спас свой вид

Сообщается, что в багаже у пассажира были обнаружены три мадагаскарские клювогрудые черепахи (ангонока). Стоимость каждой оценивается примерно в 33,1 тысячи долларов. Черепахи были конфискованы.

Ангонока является видом сухопутных черепах. Комиссия по редким видам Международного союза охраны природы (МСОП) внесла вид в один из самых "уязвимых" видов животных в мире.