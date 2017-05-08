В тайваньском аэропорту в багаже у пассажира обнаружили трех редчайших черепах
11:12, 08 мая 2017Спасение видов
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Общая стоимость трех черепах ангонока оценивается почти в 100 тысяч долларов.
Ангонока признана одним из самых "уязвимых" видов в мире / Фото Ulli J. via flickr.com
Таможня международного аэропорта Таоюань на острове Тайвань изъяла у пассажира, прилетевшего из Малайзии, трех крайне редких черепах, общая стоимость которых оценивается почти в 100 тысяч долларов, передает РИА Новости.
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Сообщается, что в багаже у пассажира были обнаружены три мадагаскарские клювогрудые черепахи (ангонока). Стоимость каждой оценивается примерно в 33,1 тысячи долларов. Черепахи были конфискованы.
Ангонока является видом сухопутных черепах. Комиссия по редким видам Международного союза охраны природы (МСОП) внесла вид в один из самых "уязвимых" видов животных в мире.
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