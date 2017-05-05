В Львове дикая утка с утятами застопорила движение по улице Стрыйской (видео)

Во Львове утром 4 мая, около 10:40, водители остановили движение Стрыйской улице, чтобы пропустить семью уток. Трогательное видео в своем "Фейсбуке" обнародовал львовянин Роман Черыба.

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Мужчина объяснил ТСН.ua, что там, куда направлялась утка с детьми, поблизости есть теплицы, трава и лужи. В основном заброшенная территория.

"Куда направлялись – не знаю. Там есть далеко озеро. Возможно туда чапали", – добавил очевидец.

Владелец видеорегистратора также пояснил, что на устройстве сбилась дата, а этот случай на дороге произошел вчера.