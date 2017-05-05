В чилийском зоопарке показали львят, появившихся на свет после уникальной операции у их стерилизованного отца (фоторепортаж)
До этого отец львят, ранее спасенный из цирка, перенес операцию по обратной вазэктомии.
В чилийском зоопарке Буин 4 мая публике представили двух львят, родившихся после новаторской ветеринарной процедуры - обратной вазэктомии у отца, сообщает Reuters.
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Так, мать львят Масаи забеременела после того, как отец Маучо прошел процедуру, на которую, по словам ветеринаров зоопарка, ушли месяцы планирования и пять часов работы.
Оба родителя были в свое время спасены из цирков, где, очевидно лев и подвергся стерилизации.
По словам ветеринаров, это первая в мире успешная обратная вазэктомия у льва. Ученые уверены, что подобный опыт поможет сохранению видов в зоопарках в будущем.
Также отмечается, что оба львенка, родившиеся примерно три месяца назад, самочки. Одну из них уже назвали Ниара, а имя второй пока еще не придумали.
Как сообщал УНИАН, ранее журналистам показали, как живут три последних северных белых носорога на планете.