Орнитологи решили посчитать количество альбатросов с помощью спутника

Ученые выяснили, что для подсчета альбатросов можно использовать фотографии со спутников. Это первый случай, когда популяция какого-либо вида животного мира на Земле будет отслеживаться с помощью спутника. Исследование было опубликовано в журнале Ibis.

Всем видам альбатросовых в той или иной степени угрожает опасность вымирания, поэтому ученым необходимо следить за их численностью. Однако альбатросы гнездятся в удаленных и труднодоступных местах, из-за чего подсчет птиц с помощью традиционных методов становится трудным и дорогостоящим. Некоторые колонии не обследовались десятилетиями.

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В исследовании ученые использовали для подсчета альбатросов снимки со спутника WorldView 3, запущенного компанией DigitalGlobe в 2014 году. Спутник имеет высокое пространственное разрешение и способен снимать в 17 каналах. В качестве эксперимента исследователи посчитали с его помощью птиц, численность которых уже была известна и получили достаточно точные результаты.