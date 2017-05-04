Как живут три последних северных белых носорога на планете (фоторепортаж)

Фотокорреспонденты Reuters показали, как живут три последних белых северных носорога на планете - 44-летний самец Судан и самки Найи и Сату (1989 и 2000 годов рождения).

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Северные белые носороги перестали существовать в дикой природе в 2008 году – в результате деятельности браконьеров, охотившихся за их рогами. В неволе их осталось всего трое, все они содержатся в природном заказнике в Кении.

Животные находятся под постоянной охраной и присмотром смотрителей заказника. А у самца Судана даже есть собственный аккаунт в сервисе знакомств Tinder.

При этом последние две самки белого носорога являются матерью и дочерью.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2017 года в Южной Африке официально разрешили продавать рога носорогов. По последним данным, на планете живет не более 29 500 носорогов различных видов, при этом 70% из этого числа живет на территории Южной Африки.