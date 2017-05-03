В Черном море возле Новороссийска погибли почти 70 дельфинов

В Черном море в акватории порта Новороссийска зафиксировали массовую гибель 68 дельфинов, как сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края РФ.

Читайте такжеВ Индии 100 дельфинов выбросились на берег

"Раскрыты факты гибели 68 дельфинов, обнаруженных в период с 1 апреля до сих пор в акватории Черного моря, в пределах Новороссийска", - говорится в сообщении.

В связи с гибелью морских млекопитающих Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка, в рамках которой назначены лабораторные исследования проб морской воды и тел животных, отмечает пресс-служба.