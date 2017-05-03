Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины

Читайте такжеНа Черниговщине браконьеры расстреляли еще одну семью лосей

Соответствующий документ от имени Украины подписал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

В МИД пояснили, что Конвенция направлена на создание общих положений с целью защиты животных, используемых во время процедур, способных привести к боли и страданиям. Если же такие последствия неизбежны, они должны быть сведены к минимуму. Также конвенция определяет необходимость регистрации соответствующих учреждений-пользователей, и ведение статистического учета животных.

Справка. Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей, была подписана 18 марта 1986 года в Страсбурге.