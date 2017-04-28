В Харькове начали работать передвижные ветеринарные кабинеты

В КП «Центр обращения с животными» возобновили работу по стерилизации и вакцинации животных на базе передвижных социальных ветеринарных кабинетов для жителей частного сектора.

Сегодня, 28 апреля, веткабинет работал в районе Основы на ул. Достоевского, сообщает city.kharkov.ua.

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Веткабинеты имеют все необходимое оборудование для вакцинации, для проведения операций по стерилизации и диагностики заболеваний животных. Такое оборудование предназначено для оказания помощи животным частного сектора: собакам, которые содержатся на цепи, не умеют ходить на поводке, которые не носят намордники и которых невозможно привезти в клинику на общественном транспорте, и дворовым кошкам.

Как отметили в приюте, благодаря таким веткабинетам у харьковчан есть возможность по приемлемым ценам (в несколько раз ниже, чем во всех клиниках города) лечить домашних животных практически на дому. За год в веткабинете животным делают около 1,2 тыс. операций.

Передвижные клиники будут работать во всех районах Харькова с пятницы по воскресенье. Узнать более подробную информацию и график их работы можно на сайте КП «Центр обращения с животными» или по тел.: 775-30-80.

Отметим, что появлению передвижных веткабинетов в 2016 году послужили рекомендации представителей международной зоозащитной организации «Naturewoch» во время их визита в Харьков. По мнению зарубежных экспертов, для успешной реализации программы сокращения численности бездомных животных необходимо уделять особое внимание контролю за размножением домашних животных. Поэтому основное предназначение новых мобильных ветеринарных автомобилей - популяризация стерилизации домашних животных, а именно: предоставление населению этой услуги по доступной цене и разъяснительная работа о безопасности этой операции для животных.