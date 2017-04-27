В Канаде спасли растолстевшего бобра, который застрял в заборе (фото)

В канадском городе Гамильтон, провинция Онтарио, спасли растолстевшего бобра, который застрял в заборе. Об этом сообщается на странице местной службы по контролю за животными в Facebook.

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Отмечается, что животное пыталось пролезть между прутьями ограды, но ему помешал накопленный в течение зимы жир. Чтобы освободить застрявшего грызуна, сотруднице службы по контролю за животными пришлось его намыливать.

В результате инцидента бобер получил травмы. Его отвезли в приют службы по контролю за животными, а потом перевели к резервату дикой природы Хоббитсти. Когда животное выздоровеет, его выпустят на волю.