Ученые назвали новый вид муравьев в честь группы Radiohead

Новый вид муравьев-грибководов из Южной Америки энтомологи назвали Sericomyrmex radioheadi - в честь группы Radiohead.

Вид был обнаружен учеными из Смитсоновского института, сообщается в статье в журнале ZooKeys.

Исследуя муравьев Центральной и Южной Америки, ученые обнаружили три новых вида. Как отметила одна из исследовательниц Ана Джесовник, название

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Sericomyrmex radioheadi один из этих видов получил не только из-за любви ученых к музыке Radiohead, но и как знак уважения к музыкантам, которые неравнодушны к проблемам экологии, в частности к глобальному потеплению, пишет "Газета.Ru".

Новый вид принадлежит к грибководам - муравьям, находящимся в тесном симбиозе с грибами, которые они выращивают в муравейниках. С помощью электронного микроскопа ученые также выяснили, что тела самок покрыты ранее неизвестным тонким слоем белого вещества, похожего на кристаллы. Его химический состав и назначение пока неизвестны.