На Черниговщине браконьеры расстреляли еще одну семью лосей

На Черниговщине вчера браконьеры снова расстреляли семью лосей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, о факте незаконной охоты на лосей в Ичнянском районе проинформировали местные жители.

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Туши животных обнаружили недалеко от места преступления. По информации общественных активистов, браконьеры сначала выгнали животных из заповедной зоны, а потом убили их.

Для определения обстоятельств незаконной охоты на лосей на территории Рожнивского сельского совета Ичнянского района внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота).

Оперативные и следственные подразделения полиции провели ряд первоочередных неотложных следственных действий, в частности осмотр места происшествия, допросы свидетелей, изъятие предметов, которые, вероятно, являются средствами совершения преступления и имеют доказательственное значение. Осуществляются другие процессуальные действия по привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года в Нежинском районе Черниговщины браконьеры расстреляли семью лосей, но пока их не привлекли к ответственности. Было открыто производство, однако позже его закрыли и возобновили после резонанса в СМИ.

После этого случая в Украине запретили охоту на лосей на 25 лет. Популяция этого вида животных в стране насчитывает от 2 до 6 тыс. особей и является значительно меньшей по сравнению с соседними Беларусью и Польшей.