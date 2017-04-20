В Днепровском ботаническом саду апрельская метель уничтожила десятки реликтовых растений (видео)

Среди них - 60-летний бук, который все эти годы выстаивал любые капризы погоды. Сейчас снег, что упал на его ветки, просто сломах их.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

То же произошло и с кленом, акацией, грабом и хвойными деревьями. Местные ботаники говорят, что ночные заморозки сейчас могут обернуться для растений сплошной катастрофой.

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Также они отмечают, что подобных явлений не было в течение последних 20 лет.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но наихудшая ситуация была за городом: там парализовало трассу до Кривого Рога.