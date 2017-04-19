Ученые озвучили новую версию вымирания мамонтов

Ученые из Австралии, Канады, Норвегии, России и США обнаружили свидетельства в пользу новой причины вымирания экосистем позднего плейстоцена, включающих в себя мамонтов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Об этом сообщает Аделаидский университет.

Специалисты полагают, что примерно 11-15 тысяч лет назад, перед вымиранием плейстоценовых экосистем, началось таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке. Это вызвало повышение влажности воздуха, а на смену привычным для животных пастбищам пришли болота и торфяники. В результате подобных процессов произошло разделение популяций крупных животных, в частности, мамонтов.

Как показывают палеонтологические данные, даже в холодные периоды на каждый квадратный километр тундростепи приходилось около десяти тонн животной биомассы: на сравнительно небольшом участке одновременно могли уживаться один мамонт, пять бизонов, шесть лошадей и десять оленей.