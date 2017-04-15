В зоопарке Нью-Йорка у жирафа по кличке Эприл родился долгожданный детеныш (фото, видео)

В зоопарке в штате Нью-Йорк Animal Adventure Park самка жирафа Эприл родила долгожданного детеныша.

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За онлайн трансляцией в момент родов следили более 700 тыс. человек, общее число просмотров составило почти 4 млн.

Владелец парка Джордан Патч за несколько часов до этого в очередной раз анонсировал рождение жирафенка.

«Отмените все свои планы! Вот-вот родится детеныш», — закричал он в камеру.

Детеныш стал четвертым для Эприл и первым для его отца по кличке Оливер.

Видеотрансляция родов жирафа стала вирусной в сети около 1,5 месяцев назад. Прямые эфиры в ожидании пополнения набирали десятки миллионов просмотров. Как сообщалось 19 марта, Эприл находилась на 15-м месяце беременности, то есть детеныш может появиться в любой момент.