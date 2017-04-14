К "самому романтичному" аисту Артуру вернулась его подруга (видео)

Воссоединения этой пары ждала чуть ли вся Украина.

ТСН рассказывала о аисте, который не полетел в теплые края, а остался в Украине и из-за тоски за подругой даже отказывался есть.

Теперь они снова пара. Впрочем, самка не слишком держится их гнездышка. Поэтому Артур делает все, чтобы она не сбежала к другому.