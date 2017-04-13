Археологи нашли в Германии череп саблезубой кошки (фото)

Археологи нашли ископаемый череп гомотерия (саблезубой кошки) во время раскопок на территории немецкого города Шенинген.

Об этом сообщается на портале Phys.org.

В ближайшем будущем они собираются опубликовать междисциплинарное исследование, посвященное этой и другим находкам.

Находка стала третьим экземпляром останков гомотерия, найденным в Шенингене на сегодняшний день. Череп прекрасно сохранился, и с его помощью оказалось возможным узнать, какой формой и структурой обладал мозг гомотерий. Исследователи рассчитывают, что в ходе дальнейшей работы они более подробно разберутся в том, как были устроены зрение и слух саблезубых кошек.

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Гомотерии были распространены на территории Евразии, Африки и Северной Америки. Размерами они достигали львов, телосложением напоминали гиен, имели относительно короткие по сравнению с другими саблезубыми кошками верхние клыки и крупные, как у современных тигров, резцы. Последние представители вида вымерли в Северной Америке около 10 тыс. лет назад.