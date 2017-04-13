Забудьте о собаках: вомбатов научили гулять на поводке

В Австралии сотрудники заповедника Currumbin Wildlife Sanctuary учат вомбатов ходить на поводке, передает Медуза.

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Несмотря на то, что вомбаты намного упрямее собак, у них начинает получаться.

Заповедник планирует собрать деньги на программу сохранения популяции, разрешив посетителям «получить необычный опыт» от прогулок с вомбатами.