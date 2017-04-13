Забудьте о собаках: вомбатов научили гулять на поводке
13:25, 13 апреля 2017Спасение видов
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Заповедник планирует собрать деньги на программу сохранения популяции.
flickr.com/photos/howfardad
В Австралии сотрудники заповедника Currumbin Wildlife Sanctuary учат вомбатов ходить на поводке, передает Медуза.
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Несмотря на то, что вомбаты намного упрямее собак, у них начинает получаться.
Заповедник планирует собрать деньги на программу сохранения популяции, разрешив посетителям «получить необычный опыт» от прогулок с вомбатами.
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