В Черниговской области полиция возобновила расследование жестокого убийства семьи лосей

В Черниговской области полиция на прошлой неделе возобновила расследование факта убийства семьи лосей после публикаций в СМИ, в которых указывалось, что браконьеры могут избежать наказания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, 31 марта следователь Нежинского отдела полиции без выяснения всех обстоятельств уголовного правонарушения принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления.

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Нежинская местная прокуратура постановление о закрытии уголовного производства отменила в связи с неполнотой следствия и организовала дальнейшее расследование.

В прокуратуре указывают, что при принятии процессуального решения следователь, в частности, не учел отсутствия результатов назначенных экспертных исследований, прежде всего, о существенности причиненного незаконной охотой вреда окружающей природной среде, определения и установления оружия, из которого были осуществлены выстрелы.

Кроме того, следствием не установлено достаточных доказательств вины конкретных лиц, что исключает возможность на данном этапе досудебного расследования уведомить их о подозрении. После проведения всех необходимых следственных действий в установленном законом порядке будет решен вопрос уголовной или административной ответственности (в зависимости от последствий причиненного вреда экологии).

Сейчас следствие продолжается, ход его расследования находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года браконьеры в Нежинском районе расстреляли стаю лосей, убив самца и беременную самку, четверо молодых животных были ранены. Этот случай стал одним из факторов введения моратория на охоту на лосей в Украине, который вступил в силу в начале февраля этого года. В начале апреля начальник ГУ Нацполиции в области Эдуард Алехин сообщил, что полиция не может привлечь виновных к ответственности, хотя их личности установлены, поскольку ущерб оценен в 60 тыс. гривен, а уголовная ответственность наступает с 200 тыс. гривен.

По разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 тыс. до 6 тыс. особей.