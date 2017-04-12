Как брошенные в зоопарке Мосула лев и медведица нашли новый дом (фоторепортаж)
17:42, 12 апреля 2017Спасение видов
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Единственные животные, которым удалось выжить в заброшенном частном зоопарке охваченного войной Мосула, наконец получили новый дом.
11 апреля лев Симба и медведица Лула были наконец доставлены в свой новый дом - центр реабилитации животных в Иордании.
Бедных животных нашли в заброшенном зоопарке охваченного войной иракского Мосула в феврале этого года - они единственные остались живыми, остальные погибли из-за отсутствия ухода и еды.
Как отмечает ВВС, помогла перевезти животных из Ирака в Иорданию международная благотворительная организация "Четыре лапы".
Первая попытка вывезти животных не увенчалась успехом - грузовик со зверями был остановлен на контрольно-пропускном пункте. Грузовик ждал девять дней, пока не были получены дополнительные разрешения.
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