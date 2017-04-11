Ученые обнаружили в Австралии более 50 новых видов пауков

Ученые обнаружили в Квинсленде более 50 новых видов пауков, в том числе, вид, который отличается ярким брюшком и необычными "танцами" во время брачного периода.

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Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на The Guardian.

Кроме того, в число новых видов вошли также несколько видов пауков-муравьедов, паук с черно-белыми передними ногами и крупный черный паук, похожий на воронкового, но умеющий карабкаться по стеклянным дверям.

Как отмечают исследователи, в Австралии насчитывается более 3,5 тысяч видов пауков и от семи до 15 тысяч видов ожидают классификации.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили новый вид гигантских черепах, проживающих на Галапагосских островах.

С учетом новооткрытого вида, на данный момент на Галапагосских островах проживают 11 видов гигантских черепах. Ранее их было 15, однако 4 вида вымерли. Такие черепахи, в основном, живут на востоке острова Санта-Крус.