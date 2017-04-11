Королева Елизавета открыла новый центр по уходу за слонами (фоторепортаж)

Королева Великобритании Елизавета II вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским, принцем Филиппом приняла участие в открытии нового центра по уходу за слонами в зоопарке Уипснейд Зоологического общества Лондона.

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Королева Елизавета, которая к тому же является покровительницей Лондонского зоологического общества, встретилась с руководством центра, осмотрела условия содержания животных, а также лично накормила слонов обедом.

Отметим, британская Королева также известна любовью к своих домашним любимцам - собакам породы корги.

Как сообщал УНИАН, ранее в одном из британских зоопарков родился детеныш редкого вида жирафов.