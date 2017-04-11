В Беларуси впервые за 20 лет замечена белка-летяга. Такая информация размещена на странице Брестского областного отделения ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в Facebook.

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Животное замечено спустя более чем 20 лет после последнего наблюдения в Беларуси.

Белка-летяга включена в Красную книгу Беларуси. Внешне она похожа на белку, но по размерам чуть меньше. Между передними и задними лапами у нее имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью - летательная перепонка, играющая роль парашюта. Животное может летать на расстояние до 50 м.