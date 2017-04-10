Возвращение к жизни после браконьерской ловушки: в Кении слоненок едва не потерял хобот (фото, видео)

В Кении медики спасли жизнь годовалому слоненку, который попал в капкан браконьеров, в результате чего едва не потерял хобот и не умер от инфекций. Об этом пишет MailOnline.

Издание пишет, что у животного по кличке Енкеша почти полностью был перебит хобот. Медики в течение трех часов проводили операцию, чтобы спасти хобот животного и ее саму.

Однако сейчас, через два месяца после пережитого ужаса, животное чувствует себя хорошо, а глубокие борозды на хоботе едва заметны.