Ученые нашли способ, как отучить морскую звезду от пожирания рифа

Морская звезда терновый венец наносит наибольший урон Большому Барьерному рифу - крупнейшему в мире коралловому образованию к северо-востоку от Австралии и объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Теперь биологи нашли вещества, способные бороться с ненасытным иглокожим - внутри него самого.

Как отмечают австралийские и японские специалисты, феромоны, выделяемые животными, могут отвадить их от пожирания одного из чудес света, пишет Русская служба BBC.

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В журнале Nature опубликованы данные о расшифровке геномов популяций тернового венца, также известного как акантастер, проживающих на рифе и близ крупнейшего острова японского архипелага Рюкю (Нансей) - Окинавы.

Именно раскрытие генного кода позволило ученым выявить "брачные" феромоны вида.

Отбеливание кораллов связано с ростом температуры океана на фоне глобального потепления и влияния течения Эль-Ниньо.

В результате обесцвечивания кораллы становятся белыми. Это не означает, что риф "умер", но он становится намного более хрупким.

Протяженность Большого Барьерного рифа достигает 2,3 тыс. километров.

За последние 30 лет площадь кораллов на рифе сократилась на 50%. Ученые винят в этом морские звезды, поедающие кораллы, а также более частые циклоны.

"Мы приблизились к пониманию химии, которую эти звезды используют в своей коммуникации. Следующий шаг - изготовление наживки, основанной на привычной для них последовательности белка", - сказал Би-би-си руководитель австрало-японской группы исследователей профессор Бернард Дегнан.

По словам Дегнана, приманка одурачит акантастеров, и те собьются в клубок, который будет легко удалить с рифа. Кроме того, профессор предлагает использовать наживку и рыбакам.

"Обесцвечивание кораллов привлекло внимание публики в прошлом году, но важно помнить, что терновый венец наносит рифу не меньший ущерб", - добавляет молекулярный биолог.

В исследовании приняли участие специалисты Университета Квинсленда, Австралийского института морей, Университета Саншайн-Кост и японского Окинавского научного института.

Популяцию акантастеров уже пытались контролировать при помощи отлова дайверами, роботами, уксуса и увеличения численности главного природного врага тернового венца - брюхоногого моллюска харонии.

Звезда кормится нетривиально: она выворачивает желудок наизнанку и накрывает им подходящий участок рифа, словно мешком, после чего долго переваривает полипов, размягчая и высасывая их сквозь поры коралла. Один акантастер способен сожрать 13 кв. метров кораллов за год.